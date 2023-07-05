За последние 20 лет в развитие инфраструктуры Тобольска вложено почти 20 млрд рублей

Фото: тобольский музей-заповедник.

Член Общественной палаты Тюменской области Тамара Трунилова назвала главные факторы, из-за которых стоит посетить Тобольск. Кроме того, эксперт прокомментировала результаты заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе.

– Кто один раз увидел Тобольск, тот полюбит его навсегда. Хочется сюда возвращаться, чтобы проникнуться ощущением мощи наших просторов и богатством культурного наследия, бережно сохраняемого тоболяками, – рассказала Тамара Трунилова.

В развитие инфраструктуры древней столицы Сибири и повышение ее привлекательности для туристов, по данным губернатора Александра Моора, за последние 20 лет вложено почти 20 миллиардов рублей. Власти планируют и дальше стимулировать развитие туристической отрасли и создание необходимых для этого объектов, например мини-отелей.