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НовостиПолитика5 июля 2023 4:49

За последние 20 лет в развитие инфраструктуры Тобольска вложено почти 20 млрд рублей

Тамара Трунилова назвала главные факторы, из-за которых стоит посетить Тобольск
Серафима Краснова
Фото: тобольский музей-заповедник.

Фото: тобольский музей-заповедник.

Член Общественной палаты Тюменской области Тамара Трунилова назвала главные факторы, из-за которых стоит посетить Тобольск. Кроме того, эксперт прокомментировала результаты заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе.

– Кто один раз увидел Тобольск, тот полюбит его навсегда. Хочется сюда возвращаться, чтобы проникнуться ощущением мощи наших просторов и богатством культурного наследия, бережно сохраняемого тоболяками, – рассказала Тамара Трунилова.

В развитие инфраструктуры древней столицы Сибири и повышение ее привлекательности для туристов, по данным губернатора Александра Моора, за последние 20 лет вложено почти 20 миллиардов рублей. Власти планируют и дальше стимулировать развитие туристической отрасли и создание необходимых для этого объектов, например мини-отелей.