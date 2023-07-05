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НовостиОбщество5 июля 2023 5:36

Под Тюменью мужчина изнасиловал жену друга, пока тот находился на работе

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течении 15 дней
Серафима Краснова
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течении 15 дней.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течении 15 дней.

Фото: Татьяна Коркина

В Исетском районе 47-летний местный житель изнасиловал жену друга. Суд вынес ему приговор сегодня утром, 5 июля 2023 года. По данным следствия, 25 февраля компания друзей выпивала алкоголь, когда обвиняемый применил насилие сексуального характера в отношении 31-летней женщины.

На момент преступления приятель подсудимого был на работе, поэтому узнал о произошедшем только на следующий день. На заседании мужчина полностью признал свою вину, принес извинения потерпевшей и частично загладил моральный вред. Просил не лишать его свободы. Потерпевшая извинения приняла, но настаивала на строгом наказании. Также она требовала моральную компенсацию.

Изучив материалы дела, суд отправил обвиняемого на три года в исправительную колонию, а также распорядился взыскать моральную компенсацию с насильника в сумме свыше 275 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение двух недель.