Волонтеры 4 июля нашли пропавшую в тюменских лесах Олесю Щетинину

Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи.

В Тюменской области накануне вечером пропала женщина, которая ушла за ягодами в лес. По словам родственников, она отправилась в лес еще утром и на связь больше выходила. По данным волонтеров ПО «ЛизаАлерт», все случилось 4 июля 2023 года. Тюменка исчезла из частного дома в СНТ «Горошинка», которое расположено на Червишевском тракте.

На вид около 40 лет, рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы обесцвеченные. Была одета в светло-коричневую ветровку, голубую футболку, белые кроссовки и джинсы. С собой она взяла прозрачное пластиковое ведро.

Женщину удалось найти. К счастью, с ней все хорошо. Это первый лесной поиск в этом сезоне.

– Приступив к прочесыванию лесного массива, одной из групп пришлось приостановить выполнение поставленных задач. Они встретили в лесу группу из добровольцев и родственников Олеси, в одежде не подходящей для лесного поиска. На них после осмотра было обнаружено огромное количество клещей, ползающих и уже присосавшихся. Наши ребята вывели их из леса и направили в инфекционную больницу. Когда на место прибыли основные силы, были нарезаны задачи на разном удалении от места входа. Так три группы закрыли огромную площадь болота в восемь километров: одна группа зашла в лес на один километр ниже точки входа, а одна выше. Неравнодушные граждане, прибывающие с техникой повышенной проходимости, были отправлены на максимальное удаление, – сообщили в «ТюменьРегионСпас».

Волонтеры исследовали окрестности весь вечер, прорываясь сквозь болота и клещей. Женщину удалось найти, ее передали сестре, которая плакала и переживала за родственницу весь день. Тюменке необходима медицинская помощь после встречи с таким количеством клещей, уточнили волонтеры.