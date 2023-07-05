В Тюмень и область придет похолодание вместе с мощным затяжным дождем. Фото: Виктория Гаврик

Сильные дожди и ощутимое понижение температуры ожидаются в Тюмени и области в середине июля, следует из прогноза синоптиков Гисметео. Так, по данным метеорологов, дожди придут в регион вечером в среду, 12 июля 2023 года. К 19 часам дождь усилится, а самые мощные осадки до 20 мм при этом ожидаются в поселке Боровский.

Из прогноза также следует, что местами по региону дождь затянется до самого утра, затем он стихнет, но к 13 часам снова усилится – на этот раз больше всего осадков будет в Тюмени и на юго-востоке области. В регионе, к югу от города, также ожидается гроза.

К вечеру дождь пойдет еще сильнее, особенно на юго-востоке области. При этом температура, которая ожидается в районе +25… +30 градусов 11-го числа, опустится к 13-му июля до +18… +20 градусов, гласит прогноз.

Добавим, в среду, 5 июля, в Тюменской области столбики термометров поднимутся до +32 градусов днем, а ночью - до +19 градусов. Порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду.