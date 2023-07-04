В Тюмени 15 июля перекроют центральные улицы города из-за студентов ТИУ

Торжественное мероприятие пройдет на Центральной площади Тюмени с 08:00 до 13:00. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 15 июля перекроют центральные улицы города из-за выпускного студентов индустриального университета. Торжественное мероприятие пройдет на Центральной площади Тюмени с 8.00 до 13.00.

Дороги перекроют на следующих улицах:

- 8 Марта на участке от Республики до Володарского;

- Володарского на участке от Водопроводной до 8 Марта.

Отметим, власти просят участников движения обращать внимание на дорожные знаки, а также заранее планировать свой маршрут, соблюдать правила дорожного движения. Водителям предлагают объехать перекрытые магистрали по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.