На солнце в Тюмени 4 июля термометры показали +50 градусов

Сейчас в Тюмени +32 градуса и небольшой ветер – до трех метров в секунду. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени сегодня стоит адская жара. Столбики термометров зашкаливают. 4 июля температура воздуха составила на солнце +50 градусов. Фотографией градусника поделилась одна из жительниц в социальных сетях.

На самом деле, согласно данным синоптиков, сейчас в Тюмени +32 градуса и небольшой ветер – до трех метров в секунду.

Отметим, в городе стоит невыносимая жара, а если термометр находится на солнце, то он столько и покажет.

Напомним, в Тюменской области с начала купального сезона утонули 14 человек, в том числе четыре ребенка.