В Тюменской области ввели ограничения на дорогах для грузового транспорта из-за жары

С 4 июля вводится запрет на перемещение грузовиков в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Фото: Татьяна Коркина

В трех регионах Урала ввели временное ограничение движения на дорогах федерального значения для грузового транспорта из-за жары. Запрет на перемещение действует в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Всему виной адская жара, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

– На период жаркой погоды (с 4 июля 2023 года) в связи неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура свыше 32 градусов) на территории Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югра вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, – уточнили в ведомстве.

Ограничения вступают в силу на следующих магистралях: Пермь – Екатеринбург, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Шадринск – Курган, Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, а также на подъездах к Тюмени, Ишиму, Сургуту и поселку городского типа Белоярский.