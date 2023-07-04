Ключи уже осенью: в ЖК «Домашний» последние 100 квартир, ипотека от 0,5% и ремонт в подарок

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Сразу три дома в первом цифровом микрорайоне Сибири ЖК «Домашний» готовятся встретить новоселов уже этой осенью. 808 семей получат ключи от своих квартир в домах «Зодчих», «Таежный» и «Купеческий». Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» рассказал о последних 100 квартирах и выгодных предложениях.

В числе последних 100 квартир есть лоты, подходящие под разные потребности: студии от 19 кв. м, «однушки» и «двушки» – от 32 кв. м., трехкомнатные – от 52-х, просторные четырехкомнатные квартиры – от 82 кв. м. Здесь есть большие кухни-гостиные на 25-28 кв. м, варианты с балконами и лоджиями, угловым остеклением, гардеробными и мастер-спальнями. Эксклюзив в доме «Купеческий» – последняя двухуровневая студия с антресольным этажом.

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Для тех, кто хочет сэкономить, застройщик предлагает интересные варианты со скидками от 289 000 рублей. Есть даже дисконт более полумиллиона рублей на «трешку» в 54 кв. м.

Быстро бронируют клиенты «Страны» квартиры с ремонтом в подарок – всей квартиры или только ванной. Таких предложений остались единицы. При этом ремонт можно включить в ипотеку, а его стоимость выходит в среднем на 25% дешевле для вашего бюджета.

Семейную ипотеку от 0,5% можно оформить на первый год кредитования в банке ВТБ, затем ставка будет 5,7%. Первоначальный взнос – традиционно 15%, срок кредитования – от 25 лет. Лимит для Тюмени – 6 млн рублей.

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Всего в жилом комплексе «Домашний» будет 24 дома – каждый из них уникален. Разная этажность, формы, фасады создают впечатление, что вы гуляете по целому городу. На самом деле ЖК так и спроектирован. В «Домашнем» будет самый большой в городе пешеходный бульвар, который объединит все дома. Появится свой фитнес-центр, детские площадки, плейхабы, общественные огороды, зоны для занятия спортом, уголки для тихого отдыха. На первых этажах домов откроются магазины, салоны, аптеки, кофейни, булочные, торговые галереи.

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Каждая без исключений квартира оснащена базовым пакетом «умного дома». Жильцы могут дистанционного контролировать выключение электричества, перекрытие воды и доступ в дом. При желании новоселы могут расширить смарт-функции квартиры, докупив их у застройщика или самостоятельно. При этом штробить стены и прокладывать дополнительные кабели не придется – девелопер уже все предусмотрел.

Выбрать подходящий вариант можно на сайте ГК «Страна Девелопмент».

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