Дома в Тюмени из-за аварии на несколько часов остались без электроэнергии

Света в центре города не будет до 16:25. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы в тридцатиградусную жару остались без электроэнергии. В редакцию поступила жалоба от жителей многоквартирных домов на улице Карла Маркса и Холодильной. В разгар рабочего дня у людей внезапно выключилось электричество.

– Дом на Карла Маркса, 8. Сидим без света. В справочной службе сообщили, что аварийное отключение, место повреждения ищут. Жара невыносимая, кондиционеры выключились, дышать тяжело. На улице плюс 34, а как работать? – пожаловался читатель Илья.

В пресс-службе «СУЭНКО» сообщили корреспонденту «КП», что идут восстановительные работы на сетях электроснабжения.

– Произошло аварийное отключение. На нашем сайте указано, что ориентировочно света не будет до 16.25. После окончания работ станет известно, где произошла авария. Приносим своим извинения за временные неудобства, мы делаем все возможное, чтобы оперативно устранить возникшую проблему, – добавили в компании.

Отключения электричества в Тюмени происходят регулярно. Случаются аварии. Так, 20 июня 2023 года сразу в нескольких домах Тюмени произошли массовые перебои с энергоснабжением из-за ураганного ветра. Жалобы поступали от потребителей, живущих в районе Ватутино, Калининском округе, в Зареке и ЖК «Роза ММС».