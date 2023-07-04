Самолеты из Тюмени направили в Шереметьево из-за сбитых беспилотников в Новой Москве

По расписанию воздушное судно планировало совершить посадку в 7 утра. Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Тюмени не смог приземлиться в московском аэропорту Внуково. Полет выполняла авиакомпания «Победа». Инцидент произошел сегодня утром, 4 июля 2023 года. Рейсы перенаправили в другие аэропорты города.

Согласно данным электронного табло московского аэропорта Внуково, изменения внесены в расписание самолетов из Махачкалы, Новосибирска и Перми. Они приземлились в аэропорту Шереметьево.

По расписанию, воздушное судно планировало совершить посадку в 7 утра, но время перенесли.

Отметим, что количество измененных рейсов пополняется. В аэропорту также задерживаются вылеты по нескольким направлениям.

Добавим, вблизи Новой Москвы и села Валуево, согласно данным Минобороны РФ, сбили несколько беспилотников. Еще один аппарат ликвидирован в Калужской области.