Самолеты из Тюмени направили в Шереметьево из-за сбитых беспилотников в Новой Москве

По расписанию воздушное судно планировало совершить посадку в 7 утра.
Фото: Татьяна Коркина
Самолет из Тюмени не смог приземлиться в московском аэропорту Внуково. Полет выполняла авиакомпания «Победа». Инцидент произошел сегодня утром, 4 июля 2023 года. Рейсы перенаправили в другие аэропорты города.
Согласно данным электронного табло московского аэропорта Внуково, изменения внесены в расписание самолетов из Махачкалы, Новосибирска и Перми. Они приземлились в аэропорту Шереметьево.
По расписанию, воздушное судно планировало совершить посадку в 7 утра, но время перенесли.
Отметим, что количество измененных рейсов пополняется. В аэропорту также задерживаются вылеты по нескольким направлениям.
Добавим, вблизи Новой Москвы и села Валуево, согласно данным Минобороны РФ, сбили несколько беспилотников. Еще один аппарат ликвидирован в Калужской области.