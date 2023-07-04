В Тюменской области 18-летнему парню за угон автомобиля смягчили наказания из-за отца в зоне СВО.

Молодой человек шел на мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области обвиняемому в угоне автомобиля смягчили наказания из-за родственника в зоне СВО. 18-летний Вячеслав Бояркин 9 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал припаркованный к дому автомобиль. Молодой человек шел с мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

– Пробыл на празднике он до 23 часов и, возвращаясь домой, увидел стоящий автомобиль «Шевроле Нива» с приоткрытой пассажирской дверью и вставленным в замок зажигания ключом. Бояркин решил покататься на автомобиле по селу Викулово. Из-за низкого уровня топлива в баке, решил заправить угнанный автомобиль и подъехал к автозаправочной колонке. В это время к пассажирской двери машины подошел неизвестный мужчина и открыл дверь. Бояркин понял, что это хозяин машины, которую он угнал, и, испугавшись, выбежал из машины. Но мужчина побежал следом и вскоре догнал его. Затем прибыли сотрудники полиции и задержали его, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ходе следствия было установлено, что парень живет в малообеспеченной семье, его отец с сентября 2022 года находится в зоне СВО. Молодому человеку ограничили свободу на 2 года и 3 месяца. Юноша будет находиться по месту жительства, ему нельзя выходить из доме после 21.00, а также запрещено посещать массовые мероприятия.