В Ишимском районе на трассе Тюмень – Омск в ДТП погиб 27-летний мужчина, трое пассажиров госпитализированы

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Трагедия произошла на 277-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе сегодня утром. Автомобиль Toyota и Lada врезались друг в друга .От удара отечественную машину отбросило в кювет. По предварительной версии ГИБДД, 35-летний водитель иномарки выехал на встречку. Его личность установлена, это житель ХМАО.

– В аварии погиб 27-летний пассажир Lada, 30-летняя пассажирка этого автомобиля госпитализирована с тяжелыми травмами, ранены также двое пассажиров Toyota, 43 и 51 года, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюменской области вторая волна жаркой погоды показала, что в особенно теплые дни количество ДТП резко увеличивается на дорогах. 3 июля на трассах области произошло 10 аварий, в которых погиб один человек и 13 получили травмы различной степени тяжести.