Тюменский рынок недвижимости испытывает наплыв инвесторов из Курганской области

В Тюмени двухкомнатная квартира после сдачи объекта в эксплуатацию вырастает в цене на млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

Жители Зауралья стали чаще покупать недвижимость в других российских регионах. За пять месяцев 2023 года курганцы подали почти на 10% больше обращений на регистрацию жилья за пределами региона по экстерриториальному принципу – 827 заявлений. Почему зауральцы скупают жилье в других регионах и какие города предпочитают, рассказала президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина, пишет «ФедералПресс».

– Экономическая составляющая – это первостепенная причина, почему люди выбирают недвижимость в другом субъекте РФ. Самые ближайшие развитые регионы – Свердловская, Челябинская и Тюменская области, – отмечает эксперт.

Весьма активно курганцы раскупают жилье в Тюмени. Покупателей привлекают экономический рост и вакантные рабочие места. Кроме того, недвижимость в областной столице дорожает каждый день, поэтому это хороший шанс заработать денег.

В Тюмени двухкомнатная квартира в новостройке после сдачи объекта в эксплуатацию вырастает в цене в среднем на миллион рублей. Такое инвестирование очень выгодное. В Кургане идет погоня за новостройками, потому что их немного и квартиры в них покупают не для инвестирования, а для проживания, уточнила Светлана Бабушкина.