Из горящей многоэтажки на Луначарского эвакуировали жильцов и разместили их в гостиницах

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели тушат огонь на крыше многоквартирного дома на улице Луначарского. На место происшествия прибыл заместитель мэра Тюмени Петр Вагин. Он сообщил, что сегодня вечером представители власти организуют встречу с погорельцами. Предварительно, эвакуированных жителей разместят в гостиницах «Березка» и «Малахово».

На данный момент необходимо потушить пожар, а уже потом оказывать дальнейшую помощь пострадавшим от огня.

– Сотрудники МЧС и администрации города эвакуировали жителей. Организована работа на месте пожарного штаба. Мы собираем всю информацию. На все вопросы готовы ответить специалисты – у нас работает 112, – рассказал Петр Вагин.

Начальник 32 ПСО Денис Журавлев сообщил, что из горящего здания было эвакуировано порядка 100 человек. В пожаре никто не пострадал.

Сегодня утром в доме на улице Луначарского загорелся балкон на пятом этаже. Огонь затем перекинулся на крышу. Тушением огня занимаются 82 спасателя с помощью 24 единиц спецтехники.