В Тюмени на Олимпийской силовики нашли макет противопехотной фугасной мины

На месте работали кинологи и саперы. Фото: Виктория Гаврик

У тюменского пансионата на Олимпийской, 24 работали кинологи и саперы накануне вечером, 3 июля 2023 года. Силовики оцепили многоквартирный дом, провели обследование территории. Сотрудники Росгвардии обнаружили макет учебной мины.

– Специалисты ведомства после обследования идентифицировали находку как макет учебной противопехотной фугасной мины, не представляющий опасности для окружающих, – рассказали в пресс-службе Росгвардии Тюменской области редакции «КП».

К сожалению, подобные инциденты часто происходят в областной столице, пугая жителей. Так, в июле 2021 года в Тюмени оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте, 19. На месте работали спецслужбы. По словам очевидца, который находился на месте ЧП, причиной вызова спецслужб могло стать лжеминирование. Некоторое время назад к зданию можно было спокойно пройти, сейчас же к нему не подобраться.

Другой случай произошел 15 июля 2021 года. Тюменский дачник нашел мину с действующим взрывателем. Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительную находку и определили, что это 82-мм миномётная мина с взрывателем и следами сильной коррозии. Саперы уничтожили снаряд на полигоне.