В Тюмени на Луначарского загорелся балкон квартиры на пятом этаже

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сегодня утром в Тюмени на улице Луначарского, 51 произошло возгорание балкона на пятом этаже многоквартирника. Сообщение о пожаре поступило в девятом часу на пульт диспетчерской службы.

– К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю здания, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сейчас с огнем ведут борьбу 54 спасателя с помощью 17 единиц спецтехники. В пожаре никто не пострадал, уточнили в ведомстве.