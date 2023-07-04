Жители Тюмени поделились кадрами «кровавой Луны» с 3 на 4 июля

Фото: соцсети.

Жители Тюмени сегодня ночью, с 3 на 4 июля, наблюдали уникальное природное явление. Полная Луна оказалась в точке июльского перигея – 360 147 километров. Ее видимый размер оказался больше обычного на 6 – 8%. Об этом рассказали специалисты тюменской обсерватории «Старая башня».

Фото: соцсети.

– Кроме того, высота Луны не достигнет и 5 градусов. Это вызывает «иллюзию Луны» – низко над горизонтом она кажется в несколько раз больше, чем когда находится высоко в небе. Сегодня ночью суперлуние наложится на иллюзию Луны, и в 22.40 на юго-востоке мы увидим огромный малиновый шар, выходящий из-за горизонта! Однако погода может внести коррективы, – уточнили эксперты.

Фото: соцсети.

На фотографиях, снятых тюменцами, запечатлено уникальное природное явление, которое можно наблюдать лишь раз в год. Спутник Земли красно-оранжевого цвета находится очень низко над горизонтом. Луна освещала улицы города всю ночь. Кульминация природного явления пришлась на 1.30.