Тюмень посреди жары накроют мощные дожди с грозами. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмень и область посреди жарких дней придут дожди и грозы, следует из прогноза синоптиков Гисметео. Так, мощный дождь ожидается в регионе в ближайшую среду, 5 июля 2023 года: осадки местами по области достигнут 3 мм, а кроме того, в Тюмени ожидается гроза.

Дождливый день принесет с собой и понижение температуры – если 5 июля в Тюмени прогнозируется около +30 градусов, то 6-го числа будет уже около +26 градусов, указано в прогнозе.

Ночью и утром 8 июля дожди утихнут, но во второй половине дня по северу региона снова ожидаются осадки, а дневная температура по региону составит от +21 до +28 градусов.

Отметим, сегодня, 4 июля, адская жара будет по-прежнему властвовать над Тюменью. Днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов, местами по области - до +34 градусов. Ночью похолодает до +20.