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НовостиОбщество3 июля 2023 13:03

В тюменском селе змея распугала отдыхающих в водоеме

В последнее время тюменцы всё чаще рассказывают о змеях в городе
Серафима Краснова
В последнее время тюменцы все чаще рассказывают о змеях в городе.

В последнее время тюменцы все чаще рассказывают о змеях в городе.

Фото: Татьяна Коркина

В селе Муллаши Тюменского района змейка распугала отдыхающих в водоеме жителей. Ползучую гадину заметили тюменцы в местном карьере. Люди сразу же выбежали из водоема на берег. Видеокадры со змеей появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что это маленький уж, который спокойно плавал в теплом водоеме.

«Ужик сам не знает куда ему метаться от этих отдыхающих», – пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, что в последнее время тюменцы всё чаще рассказывают о змеях в городе. Примечательно, что ползучие существа появляются в самых неожиданных местах: на детских площадках, у парковок, в парках и скверах.

Отметим, что в регионе от укуса ядовитых змей пострадали пять человек.