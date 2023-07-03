В тюменском селе змея распугала отдыхающих в водоеме

В последнее время тюменцы все чаще рассказывают о змеях в городе. Фото: Татьяна Коркина

В селе Муллаши Тюменского района змейка распугала отдыхающих в водоеме жителей. Ползучую гадину заметили тюменцы в местном карьере. Люди сразу же выбежали из водоема на берег. Видеокадры со змеей появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что это маленький уж, который спокойно плавал в теплом водоеме.

«Ужик сам не знает куда ему метаться от этих отдыхающих», – пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, что в последнее время тюменцы всё чаще рассказывают о змеях в городе. Примечательно, что ползучие существа появляются в самых неожиданных местах: на детских площадках, у парковок, в парках и скверах.

Отметим, что в регионе от укуса ядовитых змей пострадали пять человек.