Схема движения автобусов №№ 41, 84, 119 и 134 в Тюмени изменится с 4 июля

Ремонт тепловых сетей пройдет в районе Домостроителей, 26, корпус 3. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени со вторника изменится схема движения некоторых автобусов. Речь идет об общественном транспорте, который следует по маршрутам № 41 и № 84. Из-за ремонта тепловых сетей в районе Домостроителей, 26, корпус 3 поменяется схема движения некоторых автобусом.

– С 4 по 11 июля, на период производства работ по капитальному ремонту тепловых сетей, в районе улицы Домостроителей, 26, корпус 3 маршруты №№ 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими и дополнительными остановочными пунктами по маршрутам объезда, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы.