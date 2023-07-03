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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:31

В Тюменской области отправили в тюрьму на два года мужчину, который ударил кулаком инспектора ДПС

На суде мужчина признал вину в полном объеме
Серафима Краснова
На суде мужчина признал вину в полном объеме.

На суде мужчина признал вину в полном объеме.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области отправили в тюрьму Александра Вильгельма, который ударил кулаком инспектора ДПС. Судом установлено, что 23 апреля 2023 года оперативник остановил автомобиль, под управлением подозреваемого. При проверке документации у Вильгельма были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Его попросили проследовать в патрульную машину.

— Во время нахождения в автомобиле Вильгельм вел себя агрессивно, пытался покинуть автомобиль, сломал ручку двери. Затем выскочил из патрульного автомобиля и попытался скрыться. При задержании Александра, последний ударил полицейского кулаком по виску, а после нанёс полицейскому один удар своей головой пол лицу сотрудника полиции, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде мужчина признал вину в полном объеме, но от дачи показаний отказался, попросил прощение у полицейского, а также выплатил компенсацию.

Изучив материалы дела, судья отправил Александра Вильгельма на два года в исправительную колонию.