Возьми кредит в Уралсибе и выиграй автомобиль или iPhone

Фото: ПАО «Уралсиб».

Участвуй в акции с шикарными призами!*. Любой клиент, взявший кредит наличными в Уралсибе, получает шанс выиграть главный приз акции – автомобиль GEELY COOLRAY – или один из десяти основных призов – смартфон Apple iPhone 14.

Для участия в акции нужно всего лишь взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе в период с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно и погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания периода проведения акции – до 30 ноября 2023 года.

Победители акции будут определены случайным образом не позднее 15 октября 2023 года, а все призы будут вручены победителям до 30 ноября 2023 года включительно.

Более подробно узнать об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку на кредит можно на сайте Банка Уралсиб.

*Один участник акции может выиграть только один приз/главный приз. Организатор/Банк Уралсиб не выдает победителю денежный эквивалент главного приза или приза.

Розыгрыш автомобиля за оформление потребительского кредита наличными (далее –акция) для физических лиц (требования: дееспособный гражданин РФ, возраст 21 – 75 лет, возраст на окончание срока кредита – не более 75 лет, постоянное проживание – РФ), выполнивших правила акции. Сроки проведения: с 01.07.2023 по 30.11.2023. Призы – легковой автомобиль, смартфон 256 Гб – определяются правилами акции, количество призов ограничено. Подробнее об организаторе акции, правилах и условиях – на сайте. Потребительский кредит предоставляется ПАО «БАНК УРАЛСИБ», генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. Реклама.

LjN8KBigg