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НовостиОбщество3 июля 2023 10:59

В Тюменской области может отключиться трансляция ТВ-каналов

Жителей Тюменской области предупредили о временном отключении бесплатного телевидения и радиовещания
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Официальный сайт цифрового эфирного телевидения предупредил жителей Тюменской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала, которые могут возникнуть в ближайшие дни.

Так, сообщается, что с 17 по 19 июля с 8:00 начнутся перебои в работе телевизионных каналов в некоторых районах Тюменской области. В частности, в Тобольске, Тюмени, Гагарино и Шабаново. Проблемы могут возникнуть в работе всех 20 стандартных цифровых каналов.

«Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля», – уточняется на портале цифрового эфирного ТВ.

Однако некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохой погоды.