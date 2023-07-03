В Тюменской области может отключиться трансляция ТВ-каналов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Официальный сайт цифрового эфирного телевидения предупредил жителей Тюменской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала, которые могут возникнуть в ближайшие дни.

Так, сообщается, что с 17 по 19 июля с 8:00 начнутся перебои в работе телевизионных каналов в некоторых районах Тюменской области. В частности, в Тобольске, Тюмени, Гагарино и Шабаново. Проблемы могут возникнуть в работе всех 20 стандартных цифровых каналов.

«Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 17 по 19 июля», – уточняется на портале цифрового эфирного ТВ.

Однако некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохой погоды.