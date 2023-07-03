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НовостиОбщество3 июля 2023 10:46

В ночь с 3 на 4 июля жители Тюмени смогут увидеть суперлуние

Суперлуние начнется в 22:40
Серафима Краснова
Суперлуние начнется в 22:40.

Суперлуние начнется в 22:40.

Фото: Татьяна Коркина

Сегодня ночью, при ясной погоде, жители Тюмени смогут наблюдать суперлуние. Полная Луна окажется в точке июльского перигея – 360 147 километров, поэтому ее видимый размер будет на 6% больше обычного. Спутник земли останется низко над горизонтом, а его высота не достигнет и пяти градусов.

В таком положении Луна будет казаться тюменцам в несколько раз крупнее, чем когда находится высоко в небе. Суперлуние начнется в 22:40, рассказали сотрудники тюменской обсерватории «Старая башня». Кульминация явления ожидается в 01:30.

Жители региона смогут увидеть природное явление, но при условии, что небо будет ясным. Последний раз суперлуние наблюдалось в июле 2022 года.