В ночь с 3 на 4 июля жители Тюмени смогут увидеть суперлуние

Суперлуние начнется в 22:40. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня ночью, при ясной погоде, жители Тюмени смогут наблюдать суперлуние. Полная Луна окажется в точке июльского перигея – 360 147 километров, поэтому ее видимый размер будет на 6% больше обычного. Спутник земли останется низко над горизонтом, а его высота не достигнет и пяти градусов.

В таком положении Луна будет казаться тюменцам в несколько раз крупнее, чем когда находится высоко в небе. Суперлуние начнется в 22:40, рассказали сотрудники тюменской обсерватории «Старая башня». Кульминация явления ожидается в 01:30.

Жители региона смогут увидеть природное явление, но при условии, что небо будет ясным. Последний раз суперлуние наблюдалось в июле 2022 года.