Фото: пресс-служба Россельхознадзора Тюменской области.

В Тюмени прохожего насмерть засыпало зерном. Калининский районный суд вынес приговор в отношении Михаила Квашнина за смерть по неосторожности жителя областной столицы.

По версии следствия, 15 августа 2019 года сотрудник предприятия управлял самосвалом, выполняя свои профессиональные обязанности, он подъехал задним ходом к разгрузочной яме зерносушильного комплекса ЗАВ-40 на территории АО «ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья».

– Не убедившись в отсутствии в это время поблизости, а также в разгрузочной яме людей, начал выгружать зерновую продукцию в яму, где в тот момент находился гражданин Н., тем самым причинив последнему смерть по неосторожности, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде мужчина заявил, что инструкции водителя он не нарушал, а зерно в яму засыпал другой сотрудник.

Изучив материалы дела, суд отправил рабочего на два года в исправительную колонию.