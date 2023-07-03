За Гилевской рощей построят новый ЖК со школой на 1500 мест и паркингом

Многоэтажные дома и школы на 1500 мест появятся в районе улицы Алексея Маресьева. Фото: Татьяна Коркина

За Гилевской рощей построят новый ЖК. Официальный документ общественных слушаний опубликован на сайте администрации. Его уже подписал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Многоэтажные дома и школа на 1500 мест появятся в районе улицы Алексея Маресьева.

«На участке в районе улицы Алексея Маресьева планируется размещение многоэтажной застройки, школы на 1500 учеников и детского сада на 280 мест», – указано в постановлении.

Строительство зданий планируется реализовать в несколько этапов. За три года в Тюмени построят образовательные учреждения и две многоэтажки. Кроме того, здесь же обустроят гаражные постройки и паркинг для автомобилистов. До 2029 года появятся два жилых дома.

Напомним, что в Тюмени построят пожарное депо с саунами и зоной эмоциональной разгрузки за 12,3 миллиона рублей.