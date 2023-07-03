Парламентарий Корсунский оценил итоги рабочей поездки в Тюменскую область главы Минсельхоза

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский оценил результаты рабочей поездки в Тюменскую область министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, а также делегации Совета Федерации РФ, которую возглавил вице-спикер верхней палаты российского парламента Андрей Яцкин. По мнению эксперта, проделанная тюменскими аграриями работа позволит выращивать отечественный картофель без зависимости от зарубежных поставок семян.

Руководитель Минсельхоза России и губернатор, а также сенаторы приехали в Упоровский район, где посмотрели лабораторный комплекс и поля с оросительной системой агрофирмы «КРиММ».

– Отрадно узнать, что тюменские ученые и аграрии готовы внести свой вклад в развитие семеноводства в России, делиться своими наработками и лучшими практиками, – отметил Борис Корсунский.

На базе агрофирмы Дмитрий Патрушев и Андрей Яцкин провели совещание, посвященное реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы.