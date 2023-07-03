Жителей Тюмени предупредили о двухдневной магнитной буре в середине июля

Первая вспышка ожидается 8 июля. Фото: Виктория Гаврик

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ назвала предварительные даты магнитных бурь в июле 2023 года для жителей Тюмени и области.

Согласно актуальному на момент публикации прогнозу, магнитную бурю тюменцам следует ждать 12 и 13 июля, причем если 12-го числа специалисты предвещают слабую бурю, то 13 июля она уже достигнет среднего уровня.

– Возможно, в ней произойдут вспышки и выбросы солнечной плазмы, что может привести к возникновению магнитных бурь на Земле. Хромосферный телескоп показал нам большой протуберанец в форме петли или арки, которая начинается на видимой стороне и уходит за солнечный горизонт. Велика вероятность его отрыва, – рассказали специалисты тюменской обсерватории «Старая башня».

Кроме того, 8, 24, 25 и 28, 29 июля магнитосфера будет возбужденной. Отметим, что, согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными неудобствами – от недомогания до обострения хронических заболеваний.