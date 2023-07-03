В тюменском селе Мальково на Туре поздним вечером погиб мужчина

Тело пропавшего нашли его родные в Туре в этот же день. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на водоеме в селе Мальково погиб мужчина. Информацию редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» подтвердили в пресс-службе ТОСЭР. Мужчина скончался накануне вечером, 2 июля. О его пропаже стало известно в воскресенье. Поисками занялись волонтеры. Предварительно известно, что мужчина ушел купаться на водоеме.

Тело пропавшего нашли его родные в Туре в этот же день.

– Мужчина исчез поздно вечером 2 июля. Ему около 50 лет. Сообщение в ТОСЭР поступило с телефона 02. Однако помощь не понадобилась: родственники обнаружили тело самостоятельно, – рассказали корреспонденту в ТОСЭР.

Напомним,что, к сожалению, подобные инциденты не редкость в Тюмени. Так, 30 мая два человека упали в Туру. Трагедия произошла у моста на Челюскинцев. Сначала в водоем рухнула девушка, молодой парень попытался спасти ее. Сотрудники экстренной службы реагирования незамедлительно выехали на место происшествия. Поисками людей занимались водолазы. Труп мужчины нашли в ближайшие сутки, а тело девушки было извлечено из Туры спустя сутки поисков. Ее унесло течением.

Следователи инициировали проверку по факту несчастного случая. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.