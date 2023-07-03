В Тюменской области за 10 лет выросла продолжительность рабочей недели до 38,3 часа

За 12 месяцев длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области стали больше работать. Длительность рабочей недели в России, согласно подсчетам аналитиков, достигла рекордного уровня за последние 10 лет. С января по март 2023 года тюменцы уделяли работе в среднем по 38,5 часа в неделю. За 12 месяцев длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа. Это абсолютный максимум за минувшие 10 лет.

В Тюменской области показатели приблизились к общероссийским – 38 часов 32 минуты, при этом мужчины трудились по 39 часов 30 минут, а женщины – по 37 часов 27 минут, указывают специалисты.

Последний раз жители столько работали в 2012 году, меньше всего – в разгар пандемии 2020 года. Аналитики отмечают, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. За год мужчины стали работать дольше на четыре минуты, а женщины – на 1 час и 45 минут.