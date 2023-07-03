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НовостиОбщество3 июля 2023 5:43

В Тюменской области за 10 лет выросла продолжительность рабочей недели до 38,3 часа

За 12 месяцев длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа
Серафима Краснова
За 12 месяцев длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа.

За 12 месяцев длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа.

Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области стали больше работать. Длительность рабочей недели в России, согласно подсчетам аналитиков, достигла рекордного уровня за последние 10 лет. С января по март 2023 года тюменцы уделяли работе в среднем по 38,5 часа в неделю. За 12 месяцев длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа. Это абсолютный максимум за минувшие 10 лет.

В Тюменской области показатели приблизились к общероссийским – 38 часов 32 минуты, при этом мужчины трудились по 39 часов 30 минут, а женщины – по 37 часов 27 минут, указывают специалисты.

Последний раз жители столько работали в 2012 году, меньше всего – в разгар пандемии 2020 года. Аналитики отмечают, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. За год мужчины стали работать дольше на четыре минуты, а женщины – на 1 час и 45 минут.