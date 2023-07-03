В Тюмени из-за ремонта тепловых сетей с 4 июля перекроют дороги на четырех участках в центре города

Транспортное движение будет ограничено на ул. Фабричная и Казачьи Луга. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из-за ремонта тепловых сетей в июле перекроют дороги на четырех участках. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Так, с 4 по 11 июля закроют проезд транспорта по улице Казачьи Луга в районе дома на Домостроителей, 26/3. Автомобилистам предлагают объезжать закрытую магистраль по улицам Вересковая и Лесопарковая.

Кроме того, транспортное движение будет ограничено с 6 июля в районе дома № 6 по дороге улицы Фабричной. Объезд: ул. Максима Горького и межквартальные проезды. С 5 июля по 17 августа закроют проезд по Восточной у дома № 138, а с 10 июля по 28 августа 2023 года – на улице 9 Января, от Тимирязева до 2-го Степного переулка.

Объезд перекрытых дорог осуществляется по следующим улицам: 30 лет Победы, Мостостроителей, Калинина и Транспортная. Подробная схема перекрытых дорог представлена на фотографии ниже: