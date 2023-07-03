Ребенок с экстремально низким весом появился на свет в Тюмени в 2023 году

Новорожденный весил всего 700 грамм. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области появился на свет малыш с экстремально низким весом. По данным регионального департамента здравоохранения, новорожденный весил всего 700 грамм, он был размером с грейпфрут. Медики уточнили, что нормальный вес малыша начинается от 2,4 до 4 килограмм. В остальных случаях фиксируется отклонение от нормы.

Самым большим новорожденным в 2023 году стал ребенок с весом 5100 грамм. Оба результата далеки от рекордных показателей. В предыдущем году появился на свет малыш, вес которого составляет около 587 граммов, а самый большой – 5,5 килограмм.

Напомним, в Тюменской области 50% жителей ждут новых льгот, чтобы завести детей. Вероятность рождения ребенка в ближайшие годы опрошенные оценили в среднем в 1,7 балла из 10.