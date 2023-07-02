«Шоу каскадеров» в Тюмени: огонь, рев моторов и зрелищные трюки

Фото: Елизавета Вильямова

Российский театр «Каскадер» сегодня, 2 июля, в 19:00 выступит с финальным представлением. Площадкой для выступлений организаторы выбрали парковку у ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Фото: Елизавета Вильямова

Бронемашина, бигфуты, трансформеры, необычные машины – со всем этим многообразием и познакомились тюменцы. Наш корреспондент побывал на шоу и поделился впечатлениями от увиденного.

Фото: Елизавета Вильямова

Выступление началось со зрелищного номера, во время которого одного из артистов спрятали в машину, а ему на выручку приехала его дама сердца на огромном постапокалиптичном грузовике с пулеметом. В этом же номере один из автомобилей подожгли. Увиденное напоминало сцены из фильма «Безумный Макс».

Фото: Елизавета Вильямова

На протяжении всего шоу зрителей сопровождал любимый детьми персонаж из известного мультфильма – Мэтр из «Тачек» и его друзья. Вместе они развлекали зрителей между экстремальными номерами с помощью песен и конкурсов.

Фото: Елизавета Вильямова

Самой маленькой артистке шоу был всего 8 лет. Она исполняла сложнейшие трюки на квадроцикле. Другому маленькому артисту, выступающему вместе с ней, было 9 лет. Юная команда удивила тюменцев поездками на двух колесах – сначала боковых, а потом задних. Затем похожий трюк с поездкой «на боку» повторили старшие каскадеры, но уже на отечественных автомобилях.

Фото: Елизавета Вильямова

Не обошлось и без опасных трюков. Силач смог остановить авто руками, а затем поймать его на ходу. Один из каскадеров, стоя на автомобиле, смог перепрыгнуть сквозь 3-метровый огненный тоннель, а его коллеги закрутили свои машины и вышли из салона.

Фото: Елизавета Вильямова

Для зрителей припасли и забавный номер с автоинспектором, который пытается остановить кого-нибудь, чтобы оштрафовать. В итоге машина одного из нарушителей распалась надвое и уехала, а Баба-Яга в ступе начала отстреливаться.

Закрывало шоу выступление с огромными тачками. Так, грузовик смог встать на задние колеса, а отечественная легковушка и большегруз трансформировались в роботов прямо на глазах у зрителей. Последним аккордом стал выезд бигфутов – автомобилей с гигантскими колесами, которые перевернули парочку легковых авто и превратили одну из них в лепешку.

– Мероприятие интересно не только детям, но и взрослым: каскадеры показали завораживающую театрализованную постановку. Понравилось, что затронута тема патриотизма, и она показана через номер про День Победы. Поразили и машинки из мультфильма «Тачки». Радостно, что каскадерское мастерство развивается как отдельный вид спорта и искусства: самой маленькой участнице шоу всего восемь лет. Отметила, что уже второй год подряд свободных мест на трибунах нет, – поделилась заместитель генерального директора базы отдыха «Кулига Парк» Любовь Лизунова.

– Мне очень понравились все трюки, представленные на шоу. Я радовался, как маленький ребенок, сидел и смотрел с открытым ртом. «Шоу каскадеров» и наша аэротруба похожи, так как обе преследуют одну цель – дать людям получить адреналин, – отметил управляющий Аэротрубы FlyFamily Валентин Бобров.

Шоу закончились, а впечатления остались. Многие зрители в этот день уехали домой с улыбками на лице, делясь впечатлениями друг с другом.

Партнеры мероприятия:

Фото: Кулига Парк

«Кулига-Парк» – это место, где вы мгновенно забудете о городской суете и погрузитесь в атмосферу гармонии с природой. Здесь вы найдете все, что нужно для настоящего отдыха. Также на территории базы располагается этнопарк под открытым небом и деревня ездовых собак «Быстрые лапы».

Фото: FlyFamily

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