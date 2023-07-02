Семья из Пыть-Яха с 7-летним сыном насмерть разбилась на трассе в Тюменской области

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В Тюменской области накануне, 1 июля, на восьмом километре автодороги Голышманово – Аромашево произошло смертельное ДТП с участием семьи из Пыть-Яха. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, здесь столкнулись «Тойота Карина» и «Хендэ».

По предварительным данным, 47-летняя водитель «Тойоты» выехала на встречку. В результате аварии погибли сама женщина, ее 7-летний сын и 49-летний муж, житель Казахстана.

66-летнего жителя села Аромашево, водителя «Хендэ Солярис» госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства трагедии выясняются.