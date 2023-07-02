В Тюмень 2 июля после жары грядет сильное похолодание Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 июля, ожидается облачность с прояснением, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +2…+7 C, днем +13…+18 C (хотя по данным Я. Погода воздух прогреется до +31 градуса).

Погода в Тюмени 2 июля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 2 июля (19 июня по старому стилю) день святого Зосимы, родившегося во Фракии в 89 году. С этого дня пчелы начинали заносить мед в ульи и заливать соты. Пчельники не беспокоили попусту насекомых, ну, или произносили: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся – медок найди!».

Пчеловоды считали, что мед с этого дня почитался всегда. Что касается примет, то вот вам: если пчелы летели к ульям, значит, скоро будет дождь. Если насекомые сидят на стенках – значит, будет жара.