В Тюмени почтят память Героя Советского Союза Николая Кузнецова с помощью «зарницы»

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Более 2% опрошенных председателем ПрофБюро обучающихся университета Дарьей Щербаковой гордятся победой советского народа в Великой Отечественной войне. Такие сведения девушка опубликовала в своем проекте на встрече мэра Руслана Кухарука с членами Молодежной администрации Тюмени.

По словам Дарьи, с помощью новой игры молодежь хочет заинтересовать ребят важнейшей страницей из нашей истории.

– Глава города согласился, что пробелы в знании отечественной истории у школьников действительно существуют, и он очень рад, что такой проект будет реализован, - цитирует Дарью «Аиф-Тюмень».

Игра в формате «зарницы» рассчитана на учеников 9-11 классов, и стартует в сентябре 2023 года. По предварительным данным, в ГАУ Северного Зауралья ребятам организуют лекцию и посещение выставки памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Он учился в Тюменском «сельхозе» в 1926 году. Во дворе главного корпуса университета установлен бюст разведчика. Каждый год, 9 марта, в день гибели Кузнецова, и в день рождения (27 июля) в университете организуют митинг памяти. А также в вузе создан военно-патриотический клуб его имени.

Отметим, что 30 лучших участников игры смогут отправиться на малую родину Кузнецова в Зырянку и посетить музей в Талице.