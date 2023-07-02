В Росреестре назвали число ипотечных сделок, зарегистрированных в Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Почти 4,9 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Тюменской области с января по май 2023 года. В их числе – почти 3,7 тысяч зарегистрированных «льготных» ипотек». Как сообщили в Управлении Росреестра по Тюменской области, в регионе реализуется разработанная Росреестром и банковским сообществом «Ипотека за 24 часа» программа. Она значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации.

Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются в течение дня. Если причины, препятствующие регистрации, отсутствуют.

Заявление об учете и регистрации права, получение сведений из Единого госреестра недвижимости, или другие запросы можно подать на официальном сайте Росреестра или на «Госуслугах».

КСТАТИ

Число заявлений, поданных на регистрацию ипотеки, выросло на 37,3^. По итогам января-мая 2022 года цифра составляла 12,7 тысяч, в этом году за аналогичный период – 17,5 тысяч, сообщает "Мегатюмень".

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что в Управлении Росреестра прокомментировали ситуацию с изменениями сведений об имуществе.