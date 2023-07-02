Психологи советуют тюменцам говорить «нет!», отстаивая личные границы Фото: Татьяна Коркина

Специалисты тюменского регионального центра «Семья» подготовили рекомендации, которые помогут поверить в себя всем, у кого заниженная самооценка. А она-то влияет и на личную жизнь, и на карьеру. По мнению психологов, в первую очередь, стоит заменить слово «самооценка» на «самоощущение». Моменты выбора, вопроса или сложной ситуации – ориентировка на себя, вне зависимости от внешнего мира (друзей, родственников и пр.) Не нужно себя сравнивать с кем-то, только вашими достижениями вы можете гордиться.

Психологи советуют ориентироваться на даже скромный успех. Как сообщает «Тюменская область сегодня», свои успехи нужно обязательно демонстрировать окружающим. Для этого нужно записать все положительные качества и успехи, а потом их дополнять.

- Свои лучшие черты, способности, таланты и достижения нужно замечать, - говорят психологи.

А еще нужно говорить «нет!», отстаивая личные границы. Не нужно оправдываться, но нужно признавать ошибки.

- Будьте реалистом в ожиданиях, но не принижайте свои достоинства. Не допускайте негативных мыслей. Благодарите мир за то, что у вас есть. Подружитесь со своим внутренним критиком. Относитесь к ошибкам, как к урокам, - советуют психологи.

Напомним, ранее «КП-Тюмень» сообщала, куда тюменцам обращаться за бесплатной психологической помощью.