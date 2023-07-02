Тюменских старшеклассников научат создавать игровые проекты

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В 2024 году старшеклассников научат создавать игровые социальные проекты в «Школе социального проектирования 2.0». Этот проект получил 468 тысячи рублей грантовой поддержки в рамках первого сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты».

По словам автора инициативы Марии Гейнбихнер, в 2022 году в муниципальных образованиях заметили активных ребят. Команда решила с ними поработать, научить их придумывать и писать проекты для различных конкурсов.

- Тем более с детьми сейчас ведется активная работа, взять ту же организацию «Движение первых», - цитирует Марию ИА «Тюменская линия».

В проекте примут участие 200 старшеклассников, по 100 человек из каждого города. Опытные модераторы мультицентра «Моя территория» помогут ребятам пройти интерактивно-образовательную игру, воплотить идею в жизнь, проработать паспорт социального проекта и оформить заявки на грантовые конкурсы.

Каждый школьник по итогам проекта создаст свой социальный проект, однако в «Школу» можно прийти и с готовой инициативой. Как отметила Мария Гейнбихнер, если ребята подадутся на грантовый конкурс, то тюменская команда выступит в качестве наставников и поспобствует привлечению необходимых ресурсов и продвижению проектов в региональной повестке.

- Они смогут выйти на защиту в грантовых конкурсах и получить возможность выиграть средства на запуск проекта, - отметила Мария.

Как ранее сообщала «КП-Тюмень», четверо тюменцев стали амбассадорами «Росмолодежь.Гранты». Молодые люди организовали социальные проекты в Тюмени.