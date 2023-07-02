В тюменском реабилитационном центре «Родник» помогают погрузиться в себя при помощи мандалы

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Над эмоциональным равновесием детей и их родителей, а также оздоровлением ребятишек работают специалисты тюменского областного реабилитационного центра «Родник». По мнению специалистов, от настроя сопровождающего взрослого зависит результат реабилитации ребенка. Они считают, что папам и мамам важно научиться снимать напряжение и устанавливать контакт со своим «я».

Погрузиться в себя помогает создание особого рисунка или поделки (мандалы). Это древнее искусство, изначально носившее мистический и религиозный характер и было распространено по Востоку.

Мандало-терапией пользуются психологи с конца 1970-х годов. Ее применяют в индивидуальной и групповой психотерапии: она позволяет исследовать взаимоотношения человека с внутренней и внешней реальностью. Если человек повторяет концентрическую структуру мандалы, то человек медитирует и обретает нужную энергию, восстанавливая эмоциональное равновесие. Итог – пациент чувствует себя таким же «круглым» и цельным, как мандара.

Раскрыть секрет мандалы пациентам «Родника» помогает социальный педагог Лариса Бытова. Бережная терапия заряжает их энергией круга, дает силы и уверенность в себе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в тюменском центре «Родник» применяют новейшую методику для лечения детей.