Что делать садоводам в июле Фото: Татьяна Коркина

В июле массово созревают смородина, крыжовник и вишня, идет сбор и заготовка овощей. Однако, как советует опытный садовод Нина Щербакова, именно в этом месяце стоит позаботиться об урожае следующего сезона.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», во второй половине июля все «ягодные» кустарники и деревья нужно подкормить «Монокалием фосфатом», чтобы растения заложили больше плодовых почек. Эта же подкормка поможет молодым приростам легко перенести предстоящую долгую зиму.

Когда кустарники дадут ягоды, их нужно обработать от болезней и вредителей с помощью баковой смеси «Алтара» и «Скора». Если на черной или красной смородине вы увидите бокальчатую ржавчину, кусты (после снятия урожая) обработайте препаратом «Агролекарь». Если растения подвержены мучнистой росе, обработайте ее препаратом «Топаз» и пролейте все культуры раствором «Фитоспорина» для профилактики заболеваний.

Груши стоит опрыскать «Фитолавином» для профилактики ожога и подкормить кальциевой селитрой.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что опытная дачница поделилась с тюменцами секретом укрепления слабой рассады помидоров.