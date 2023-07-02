В тюменском «Космосе» научат современной танцевальной технике Realese американского хореографа. Фото: https://vk.com/teatrkosmos

Бесплатный мастер-класс по современной танцевальной технике пройдет в тюменском МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 21 июля в 19 часов. Условие одно – зарегистрироваться, сообщает «Мегатюмень».

Главным принципом танцевальной техники Release является одновременное расслабление и напряжение определенных групп мышц. Благодаря программе тюменцы научатся понимать свое тело и его возможности, поймут использование необходимых движений для разнообразия хореографической лексики.

По словам педагога по современному танцу Ирины Плесовских, мастер-класс проводится перед стартом танцевальной лаборатории в августе-сентябре 2023.

- Именно на основе этой техники будет создаваться хореографический спектакль в рамках проекта. Техника кажется простой, но именно с такими элементами удобно работать, когда у исполнителей разный опыт, - отмечает Ирина Плесовских.

Отметим, что технику Release создал американский хореограф, новатор танцевальной импровизации Джоан Скиннер. В основе лежит принцип освобождения от привычных телу движений.

КОНКРЕТНО

Подробности можно узнать на сайте http://космосцентр.рф и в группе в социальной сети ВКонтакте.