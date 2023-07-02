В депо при ж/д вокзале Тюмени пройдет модный показ на фестивале «Проводник»

Фото: Татьяна Катина
Тюменские, екатеринбургские, московские и нижнетагильские дизайнеры примут участие в модном показе, который пройдет на путеводном фестивале «Проводник» 12 августа. По словам организатора направления моды Анны Вороновой, мероприятие пройдет в депо при ж/д вокзале Тюмени.
- Ранее наше тюменское агентство развития креативных индустрий выиграло конкурс «Ночь заводов». Проект стал одним из 18 победителей из 16 регионов, - цитирует Анну издание «Тюменская линия».
Подать заявку на участие в показе можно здесь.
На фестивале «Проводник» будут работать многие площадки. Например, здесь развернется ярмарка с сувенирами и вкуснейшей едой. Квартирник пройдет во дворике в советской стилистике, а выставка картин и площадка для экшн-спорта пройдет на локации «Арт и спорт». В зоне «Мода и театр» пройдут перфомансы и арт-объекты.
Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что стилист из Тюмени рассказала о модных тенденциях предстоящего лета.