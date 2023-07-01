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НовостиПолитика1 июля 2023 13:23

Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области

Единый день голосования пройдет 10 сентября
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор подал документы для выдвижения на должность губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, на данный момент документы подали четыре кандидата, фактически круг претендентов на губернаторское кресло определен.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Помимо Александра Моора на губернаторское кресло претендуют Иван Левченко «Коммунистическая партия Российской Федерации», Владимир Пискайкин «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» и Денис Садовников «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России».

Регистрация кандидатов пройдет с 16 по 24 июля, а единый день голосования - 10 сентября. Выборы проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.