Бердюжский район Тюменской области отмечает 100-летний юбилей

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Бердюжскому району исполнилось сто лет. В связи с этим губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к его жителям и поздравил их со столь внушительной датой.

- Бердюжская земля - это земля надежных и трудолюбивых людей. Благодаря вашей инициативе, гражданской активности, предпринимательской и хозяйственной жилке район постоянно движется вперед. Главное, что наряду с большими и малыми достижениями, есть планы и новые проекты. Пусть все они непременно сбудутся, - сказал глава региона.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Юбилею посвятили народные гулянья, которые в эти минуты проходят в парке культуры и отдыха Бердюжья. Там работают ремесленные ряды, а делегации сельских поселений района представляют традиционные обряды национальностей, проживающих на бердюжской земле. Завершится день праздничным салютом.

Также в ходе праздника четырех жителей муниципалитета отметили званием «Почетный житель Бердюжского района». Это руководители сельхозпредприятий, а также бывший глава Бердюжского района Николай Теньковский, а ныне - глава Исетского.

Среди гостей праздника - заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.