Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июля 2023 8:38

Стала известна судьба мальчика из Тобольска, пропавшего 30 июня

Ребенка искали около суток
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Стала известна судьба мальчика из Тобольска, пропавшего 30 июня.

Напоминаем, что накануне межмуниципальный отдел МВД РФ «Тобольский» сообщил о поисках несовершеннолетнего Данила, который 30 июня ушел из дома и не вернулся обратно.

«Рост ребенка 160 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черные брюки и кроссовки, черно-белую футболку, при себе имел сумка черного цвета», - говорилось в сообщении.

Тобольчане и тюменцы с тревогой восприняли данную новость и очень надеялись, что мальчик в скором времени найдется.

К счастью, так и вышло. Сегодняшним утром, 1 июля, в ведомстве сообщили, что ребенок найден.

- Несовершеннолетний найден сотрудниками полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали правоохранители.