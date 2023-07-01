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Стала известна судьба мальчика из Тобольска, пропавшего 30 июня.

Напоминаем, что накануне межмуниципальный отдел МВД РФ «Тобольский» сообщил о поисках несовершеннолетнего Данила, который 30 июня ушел из дома и не вернулся обратно.

«Рост ребенка 160 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черные брюки и кроссовки, черно-белую футболку, при себе имел сумка черного цвета», - говорилось в сообщении.

Тобольчане и тюменцы с тревогой восприняли данную новость и очень надеялись, что мальчик в скором времени найдется.

К счастью, так и вышло. Сегодняшним утром, 1 июля, в ведомстве сообщили, что ребенок найден.

- Несовершеннолетний найден сотрудниками полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали правоохранители.