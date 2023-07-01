Тюменские организации получили от Президентского фонда культурных инициатив более 14 миллионов рублей

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сразу 17 организаций из 7 муниципальных образований Тюменской области стали победителями второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма выделенного финансирования составила 14,6 миллиона рублей.

Больше всего грантополучателей из Тюмени - 9 и Ишима - 3, по одному - из Ялуторовска, Тобольска, Тюменского, Казанского и Ярковского районов.

Есть среди проектов и направленные на продвижение регионального культурного кода. Например, мастер-классы Тюменской (кармацкой) росписи, лоскутного шитья.

Самый большой грант в размере 3,8 миллиона рублей достался проекту «Культурное сердце Краснодона». Он подразумевает повышение качества услуг и количества посещений библиотеки в городе.

Всего на два основных конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году от Тюменской области поступило 346 заявок, из них 37 получили поддержку на сумма 25 миллионов рублей.