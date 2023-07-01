Глава Минэкономразвития РФ поблагодарил губернатора Тюменской области за системную работу

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за системную работу в регионе.

Министр отметил, что в субъектах Уральского федерального округа сильные управленческие команды, а еще начала хорошо развиваться сфера туризма.

В качестве примера Максим Решетников привел Тобольск, который посетил накануне. Благодаря этому улучшается качество среды для жителей и укрепляется экономика. На федеральном уровне берут во внимание региональные практики по развитию туристической отрасли, в том числе опыт Тюменской области.

- Коллеги обладают самостоятельными ресурсами, поэтому не с каждой проблемой обращаются в федеральный бюджет, за что отдельное спасибо. Решения в ряде случаев оказываются эффективнее, чем типовые. В то же время важно сопрягать усилия: федеральные модели, региональные ресурсы. Мне кажется, у нас это получается делать на качественном уровне, - отметил Максим Решетников.