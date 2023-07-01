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НовостиОбщество1 июля 2023 8:01

Глава Минэкономразвития РФ поблагодарил губернатора Тюменской области за системную работу

Максим Решетников отметил эффективность решений региональной власти
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за системную работу в регионе.

Министр отметил, что в субъектах Уральского федерального округа сильные управленческие команды, а еще начала хорошо развиваться сфера туризма.

В качестве примера Максим Решетников привел Тобольск, который посетил накануне. Благодаря этому улучшается качество среды для жителей и укрепляется экономика. На федеральном уровне берут во внимание региональные практики по развитию туристической отрасли, в том числе опыт Тюменской области.

- Коллеги обладают самостоятельными ресурсами, поэтому не с каждой проблемой обращаются в федеральный бюджет, за что отдельное спасибо. Решения в ряде случаев оказываются эффективнее, чем типовые. В то же время важно сопрягать усилия: федеральные модели, региональные ресурсы. Мне кажется, у нас это получается делать на качественном уровне, - отметил Максим Решетников.