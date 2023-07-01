В Тюмени завершились сьемки корткометражки Никиты Болотских-Тихого «Чтобы не было холодно»

Фото предоставлено съемочной группой

В Тюмени 30 июня завершились съемки короткометражного фильма «Чтобы не было холодно» федеральной кинокомпании REC PRODUCTION.

По сюжету маленький мальчик Боря, который называет себя выдуманным именем Эм, задается во время завтрака детским, но очень серьезным вопросом: «Для чего мы живем?», а затем пытается найти на него ответ.

- Это были мои вторые масштабные съемки. В течение трех дней команда из 40 человек трудилась над созданием короткометражки днем и ночью. Благодаря ответственному подходу и таланту второго режиссера Марии Миць, а также исполнительного продюсера Дарьи Кокориной и профессионализму съемочной группы, несколько смен мы закончили гораздо быстрее, чем планировали. Но, несмотря на это, производство фильма еще не закончилось. В ближайшее время он перейдет в стадию post-production, - поделился сценарист и режиссер Никита Болотских-Тихий.

Фото предоставлено съемочной группой

Кстати, роль главного героя - мальчика с именем Эм - исполнил Артем Дьяконов.

Напоминаем, что увидеть фильм можно будет в День города, 30 июля, на киноплощадке, расположенной на Цветном бульваре.

Подробную информацию о показе можно узнать в сообществе REC PRODUCTION.