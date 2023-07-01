Тюменец погиб в ночном пожаре на улице Димитрова

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В Тюмени произошел пожар, унесший человеческую жизнь. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пламя вспыхнуло в доме №38 по улице Димитрова.

- Сообщение о возгорании поступило 1 июля в 4.13 утра, на место незамедлительно выехали личный состав и спецтехника, - прокомментировали в ведомстве.

На момент прибытия первого подразделения огонь уже полностью охватил жилой дом. Кроме того, успело загореться и нежилое соседнее здание.

В итоге на борьбу с пожаром у спасателей ушло чуть больше двух часов. О полной ликвидации было объявлено в 6.36 утра, за это время огонь успел распространиться на 313 квадратных метров. Как уже упоминалось выше, один человек погиб.

В тушении участвовали 35 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

Установить причину пожара и нанесенный ущерб предстоит дознавателям МЧС.